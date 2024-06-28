Происшествия

Более десятка деревьев повалило в Дновском районе

Более десятка деревьев повалило в Дновском районе, повреждены линии электропередач. Об этом глава района Михаил Шауркин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В Дновском районе сегодня гремела гроза, а порывистый ветер создал немало проблем. На территорию стадиона Газпром в центре города упало два дерева, повреждены три пролета ограждений»,, – рассказал он.

Всего 8 деревьев повалено в черте города. Ещё 7 на территории Дачного, Филиппково и в Искре. Но заявки в службу Еддс продолжают поступать. Без света остались некоторые дома в центре города, по улице Крестьянская и в Искре. Воды нет в Заводском микрорайоне и в Черёмушках из-за отключения электричества.

«По аварийным причинам временно приостановлена подача газа в несколько квартир по улицам Крестьянская и Пионерская. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. Обо всех известных вам случаях рекомендую сообщать в службу Еддс по телефону 2-55-83. Это позволит быстро обобщить информацию и довести ее до специальных служб. Уважаемые дновцы! Все аварийные службы уже устраняют последствия непогоды. Что-то будет сделано сегодня, что-то завтра. Прошу к этому отнестись с понимаем», – добавил Михаил Шауркин.