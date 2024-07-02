Происшествия

Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения

Девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения в Саратовской области.

Фотографии: Shot

Накануне в восьмом часу вечера 31-летняя жительница Энгельса пришла в местный парк развлечений «Лукоморье» и отправилась на колесо обозрения. По словам очевидцев, она каталась около шести раз подряд, пишет Shot. В какой-то момент отдыхающие услышали глухой звук удара, после чего увидели травмированную девушку на земле.

На место вызвали скорую. Пострадавшая была ещё жива, её экстренно госпитализировали в реанимацию, где она скончалась через несколько часов.

Проводится проверка.