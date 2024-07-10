Происшествия

Несколько псковичей и великолучан лишились в общей сложности более 250 тысяч рублей из-за мошенников

Несколько псковичей и великолучан лишились в общей сложности более 250 тысяч рублей из-за действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на собеседников кредита, а также предоставления работы завладели их сбережениями. Поддались на ухищрения мошенников и некоторые псковичи при осуществлении в Сети операций купли-продажи товаров.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше 250 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.