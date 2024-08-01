Происшествия

2 млн рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских детей в 2007 году

Сотрудники ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведут работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних, которое произошло в Великих Луках в 2007 году. В настоящее время вознаграждение за достоверную оперативно-значимую информацию о пропавших детях увеличено до 2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, 29 января 2007 года неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик в городе Великие Луки. МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления.

Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим номерам: 8 (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).