Происшествия

Кражу велосипеда из подъезда раскрыли в Невеле

Сотрудниками МО МВД России «Невельский» раскрыли кражу велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью полицейских обратился 30-летний местный житель. Он рассказал, что двухколесный транспорт был похищен из подъезда дома на улице Ломоносова в Невеле. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого, им оказался житель Невельского муниципального округа, молодой человек 2005 года рождения. Похищенный велосипед изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Расследование продолжается.