Происшествия

Жительница Великих Лук хотела заработать на криптовалюте, но лишилась более чем 2,5 млн рублей

Две жительницы Пскова и Великих Лук пострадали от действий мошенников, желая заработать в интернете на криптовалюте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летняя псковичка поверила обещаниям неизвестного собеседника. По версии следствия, ей поступил звонок от незнакомца, который убедил ее вложить деньги в акции, пообещав крупный доход. Убежденная возможностью легкого заработка, она перечислила на предоставленные реквизиты почти 220 000 рублей.

Другой пострадавшей стала 56-летняя жительница Великих Лук. Обратившись в полицию, сообщила, что ее обманул неизвестный человек, который через мессенджер видеосвязи представился менеджером по инвестициям в криптовалюту. Он предложил ей создать инвестиционный портфель и начать зарабатывать на криптовалюте. Доверчивая потерпевшая согласилась и перевела мошеннику в несколько транзакций личные и кредитные денежные средства на общую сумму 2 620 500 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание причастных лиц.