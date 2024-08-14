Происшествия

Пскович повелся на уловки мошенников и лишился почти 380 тысяч рублей

Почти 380 тысяч рублей похитили мошенники у 56-летнего псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина рассказал, что неустановленный собеседник при разговоре представился «сотрудником ФСБ» и убедил потерпевшего, что на его имя мошенники оформляют несанкционированный кредит.

В итоге пскович взял реальный кредит в банке и через банкоматы перевел злоумышленникам деньги. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

С аналогичным заявлением обратился в полицию житель Бежаниц 1973 года рождения. Мужчине позвонил лжепредставитель банка и сообщил об оформлении кредита. Потерпевший перевел кредитные денежные средства на реквизиты счета, которые предоставил собеседник. Общая сумма ущерба - 1 350 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.