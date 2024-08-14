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Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему

По требованию прокуратуры глава органа местного самоуправления в Плюсском районе уволен в связи с утратой доверия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Прокуратура Плюсского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что главой органа местного самоуправления не приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Должностным лицом заключено 12 прямых договоров без проведения конкурсных процедур с юридическим лицом, учредителем которого является его сын.

В целях устранения нарушений закона прокурор района в представительный орган местного самоуправления внес представление с требованием о досрочном прекращении полномочий главы органа местного самоуправления в связи с утратой доверия. Вместе с тем полномочия должностного лица прекращены в связи с отставкой по собственному желанию.

В судебном порядке прокурор настоял на увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Суд требования прокурора удовлетворил. Полномочия должностного лица прекращены досрочно по указанному основанию.