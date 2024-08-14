Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Я бы в фермеры пошел...
обзор
Как создать ТОС
Великолукские Сусанины
карта отдыха и туризма
Работа на заводе
«Ларго Винч: Гнев прошлого»
Легкий пар: что едят в банях
 
 
 
ещё Происшествия 14.08.2024 19:250 СК проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна многоэтажки в Пскове 22.08.2024 13:230 Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему 22.08.2024 12:360 Росгвардейцы задержали похитившего спиртные напитки псковича 22.08.2024 11:450 Судимую женщину в Пскове лишат свободы на 10,5 лет за распространение наркотиков 22.08.2024 10:540 Шесть случаев взлома аккаунтов на сайте Госуслуг произошли в Псковской области 22.08.2024 10:330 Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей
 
 
 
Самое популярное 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 15.08.2024 22:090 Интерактив: «Сервис» и хамство в самолёте 17.08.2024 15:460 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 15.08.2024 14:020 «Дневной дозор»: нужна ли очередная мобилизация?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему

22.08.2024 13:23|ПсковКомментариев: 0

По требованию прокуратуры глава органа местного самоуправления в Плюсском районе уволен в связи с утратой доверия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Фото: прокуратура Псковской области

Прокуратура Плюсского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что главой органа местного самоуправления не приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Должностным лицом заключено 12 прямых договоров без проведения конкурсных процедур с юридическим лицом, учредителем которого является его сын.

В целях устранения нарушений закона прокурор района в представительный орган местного самоуправления внес представление с требованием о досрочном прекращении полномочий главы органа местного самоуправления в связи с утратой доверия. Вместе с тем полномочия должностного лица прекращены в связи с отставкой по собственному желанию.

В судебном порядке прокурор настоял на увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Суд требования прокурора удовлетворил. Полномочия должностного лица прекращены досрочно по указанному основанию.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 126 человек
22.08.2024, 14:360 Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области 22.08.2024, 14:260 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 23 августа 22.08.2024, 14:150 Водоснабжение в локнянском селе Подберезье нарушено из-за ветхости сетей 22.08.2024, 14:040 Борис Елкин: Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией
22.08.2024, 13:560 В российские вузы по квоте приняты почти 15 тысяч участников СВО 22.08.2024, 13:411 Акция «Три цвета моей страны» проходит в амфитеатре на псковской набережной 22.08.2024, 13:310 СОБЫТИЕ: Вода начинается здесь. Псковский «Горводоканал» отметил 90-летие 22.08.2024, 13:230 Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области»
22.08.2024, 13:230 Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему 22.08.2024, 13:132 «Единая Россия» помогает детям в Пскове собраться в школу 22.08.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» 22.08.2024, 12:580 Спектакли «Влюблённые» и «Амфитрион» в псковском театре стали доступны по «Пушкинской карте» 
22.08.2024, 12:480 Губернатор вручил 14-летним псковичам паспорта и Конституцию в День флага России 22.08.2024, 12:360 Росгвардейцы задержали похитившего спиртные напитки псковича 22.08.2024, 12:350 Отдых в детских лагерях в России этим летом подорожал на 15-30% 22.08.2024, 12:280 Пушкинский миф обсуждали на научной конференции в «Михайловском»
22.08.2024, 12:260 «Зверьё моё»: Рабочие немецкие овчарки. ВИДЕО 22.08.2024, 12:170 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Государственного флага России 22.08.2024, 12:080 Две девушки из Пскова участвуют в молодёжном форуме «Машук» в Ставрополе 22.08.2024, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о конном походе «Александрова дорога-2024»
22.08.2024, 11:520 «Псковпассажиравтотрансу» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского 22.08.2024, 11:492 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников 22.08.2024, 11:450 Судимую женщину в Пскове лишат свободы на 10,5 лет за распространение наркотиков 22.08.2024, 11:260 Отказавшегося от строительства фиджитал-центра в Пскове подрядчика не стали признавать недобросовестным
22.08.2024, 11:140 Футбольный клуб «Луки-Энергия» прошел в третий раунд розыгрыша Кубка России 22.08.2024, 11:031 Размер прожиточного минимума в Псковской области увеличится с 1 января 22.08.2024, 10:540 Шесть случаев взлома аккаунтов на сайте Госуслуг произошли в Псковской области 22.08.2024, 10:420 «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!»
22.08.2024, 10:420 Оклады работников бюджетной сферы в Псковской области проиндексируют с 1 октября 22.08.2024, 10:330 Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей 22.08.2024, 10:220 В санаториях Псковской области за полгода отдохнули 12 тысяч человек 22.08.2024, 10:120 «Беседка»: «Александрова дорога-2024»
22.08.2024, 10:111 Автомобили столкнулись и слетели в кювет на трассе Р-23 в Ленобласти 22.08.2024, 10:060 6 из 10 псковичей против школьной формы советского образца — опрос 22.08.2024, 09:550 Пенсионер с возможной потерей памяти пропал в Великих Луках 22.08.2024, 09:500 Артиллерийский снаряд нашли у дороги в Пустошкинском районе
22.08.2024, 09:400 Авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на топливо 22.08.2024, 09:300 Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль 22.08.2024, 09:280 Александр Котов: Бело-сине-красный триколор – символ единства нашего государства 22.08.2024, 09:150 Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных, заявил юрист
22.08.2024, 09:000 Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами 22.08.2024, 08:400 Все образовательные учреждения Островского района готовы к новому учебному году 22.08.2024, 08:190 В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября 22.08.2024, 08:000 Банкам грозят многомиллионные штрафы из-за нового закона
22.08.2024, 07:400 Врач предупредила об опасности употребления гречки в вечернее время 22.08.2024, 07:200 День Государственного флага России отмечают 22 августа 22.08.2024, 07:000 Новый ГОСТ на школьную форму появится в сентябре 21.08.2024, 22:000 Федеральный инспектор встретился с сотрудниками псковского УФСИН
21.08.2024, 21:510 Новый терминал псковского аэропорта хотят начать строить в 2025 году 21.08.2024, 21:460 Евгений Янкилевич назначен гендиректором компании, владеющей псковским аэропортом 21.08.2024, 21:400 На личный прием к областному прокурору приглашают жителей Палкино 21.08.2024, 21:200 Как помочь школьнику подготовиться к экзаменам, рассказала психотерапевт
21.08.2024, 21:100 Псковичи подали 150 заявок на конкурс лекторов от общества «Знание» 21.08.2024, 21:080 Жители Псковской области стали реже врать о себе при поиске работы – опрос 21.08.2024, 21:050 На конкурс «Многодетная семья года» в Псковской области поступило 75 заявок 21.08.2024, 21:020 Псковичей призывают помочь бездомным животным в рамках акции «Коробка добра»
21.08.2024, 21:010 Псковский губернатор провел совещание по обеспечению правопорядка 21.08.2024, 21:000 Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам 21.08.2024, 20:550 В Пскове женщины больше любят кофе, мужчины предпочитают чай — опрос 21.08.2024, 20:521 Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл одному из лидеров дивизиона
21.08.2024, 20:410 «Зверьё моё»: Рабочие немецкие овчарки 21.08.2024, 20:310 Акция «Семейный портрет на фоне любимого города» проходит в Великих Луках 21.08.2024, 20:270 Архимандриту Феодосию посвятят лекцию в Пскове 21.08.2024, 20:170 Фильм «По щучьему велению» покажут на акции в псковской библиотеке
21.08.2024, 20:130 «Летучие мыши, туман и тьма»: автомобиль энергетиков застрял на дороге в Великолукском районе 21.08.2024, 20:020 Псковичи сообщают о сбоях интернет-соединения 21.08.2024, 19:450 Грозы и ливни ожидаются ночью в Псковской области 21.08.2024, 19:290 Предвыборные дебаты на «ПЛН FM»: битва за псковский округ №5. ВИДЕО
21.08.2024, 19:190 Редкие кадры из «Михайловского» опубликовал Главархив Москвы в день 200-летия со дня приезда Пушкина в ссылку 21.08.2024, 19:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 августа 21.08.2024, 19:110 Музей-усадьбу народа сето в печорской деревне Сигово закроют на санитарный день 21.08.2024, 19:040 Псковским родителям и педагогам предлагают задать вопрос министру просвещения
21.08.2024, 19:010 Псковички, украсившие пьедестал конкурса «Миссис Россия 2024», побывали в гостях у «ПЛН FM». ВИДЕО 21.08.2024, 18:402 Экскурсия на завод «Титан-Полимер». ФОТОРЕПОРТАЖ 21.08.2024, 18:390 Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем 21.08.2024, 18:340 Псковский технический лицей возглавил рейтинг лучших школ области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru