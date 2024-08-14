Происшествия

Убитый лосенок обошелся охотнику из Дедовичского района в 180 000 рублей

Дедовичский районный суд взыскал с охотника 180 000 рублей за незаконную добычу лося. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Рассмотрено исковое заявление Псковского природоохранного межрайонного прокурора к жителю Дедовичского района о взыскании ущерба, причиненного охотничьим ресурсам.

Во время проведения коллективной охоты мужчина выстрелил из охотничьего ружья по неясно видимой цели, в результате чего застрелил одного самца лося в возрасте до 1 года, не имея на то соответствующего разрешения.

Согласно произведенному комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области расчету, сумма вреда по факту незаконной добычи лося составила 240 000 рублей.

В судебном заседании Псковский природоохранный межрайонного прокурор поддержал заявленные требования в полном объеме. Виновный и его представитель требования не признали.

Суд удовлетворил заявленные требования частично, взыскав с ответчика ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 180 000 рублей.