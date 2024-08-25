Происшествия

Кражу велосипеда стоимостью 100 тысяч рублей раскрыли в Пскове

Очередная кража двухколесного транспорта раскрыта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, велосипед был похищен от дома на улице Мирожской набережной в Пскове. О факте кражи сообщил его 34-летний владелец. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники Госавтоинспекции установили виновного, это безработный невельчанин, который был дважды судим за кражи. Велосипед у него изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело.