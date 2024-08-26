Происшествия

Мошенники пытались выманить у бывшего псковского военного секретные данные

Пскович поделился опытом общения с злоумышленниками, пытавшимися выманить у него данные о военных, в программе «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа.

«Поступил звонок с неизвестного номера на мобильный телефон. Представились неким российским аналитическим центром. Сказали, что занимаются сбором любых сведений по военнослужащим и СВО в целом. Звонивший, видимо, думал, что я еще военнослужащим являюсь, но я некоторое время назад уже уволился, а он этого не знал. У них, видимо, есть какая-то база устаревшая, где значится, что я служил. Я знаю, как легально работают структуры, которые собирают данные о СВО и военнослужащих, и я сразу понял, что это не они. Подобные компании сразу идут к руководству, а не через рядовых служащих узнают информацию. В мессенджерах подобная информация никогда не передается и не фигурирует. Более того, зачастую не уходит за пределы воинской части», - поделился гость студии.

«Для удобства» мошенники попросили перейти в любой мессенджер. Бывший военный предложил WhatsApp*. Написали сразу же. Предложили сразу перейти к сути дела, а именно потребовали фотографии любого рода приказов либо документов с грифом «Секретно». За фотографии предлагали вознаграждение, порядка 20 000 рублей за одну фотографию.

«Я еще с ним пообщался, вдруг удастся узнать какую-либо информацию. Параллельно с этим позвонил в дежурный отдел ФСБ, передал всю информацию, на что они попросили прекратить переписку и игнорировать дальнейшие сообщения, что этим дальше будут заниматься они. Уверен, что там свое дело знают», - заметил пскович.

В пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области напомнили:

Сотрудники никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений.

Не стоит верить звонкам от сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым. Все уведомления доставляются гражданам исключительно в письменной форме и вручаются лично.

Не стоит верить предложениям о необходимости получения кредита для перевода денег на безопасные счета. Сотрудники ФСБ не используют личные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям

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