Происшествия

Спасатели экстренно эвакуировали пенсионерку с острова Залита

Накануне, 30 августа, сотрудники аварийно-спасательной службы области совместно с медиками экстренно эвакуировали женщину 1940 года рождения с острова имени Залита Талабского архипелага в Псковском озере. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в областном управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

Эвакуация пенсионерке потребовалась вследствие заболевания.

«Благодаря слаженным действиям медиков и спасателей, - отметили в экстренном ведомстве, - женщина доставлена в медицинское учреждение в Пскове».

Спасенную встретили у причала МЧС рядом с мостом Александра Невского.