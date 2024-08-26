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Происшествия

Пешехода госпитализировали с перехода после ДТП на улице Вокзальной в Пскове

31.08.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Госпитализация потребовалась псковичке-пешеходу пешеходу, ставшей участницей дорожно-транспортного происшествия. Все произошло на улице вокзальной около половины третьего дня 31 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30-летняя водитель автомобиля Honda Civic наехала на женщину-пешехода годом старше себя. Та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП пострадавшая была доставлена в больницу с травмами головы и верхней части тела.

В пресс-службе регионального управления МЧС России Псковской Ленте Новостей рассказали, что для ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре спасателя.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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