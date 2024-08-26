Происшествия

Из моря в Турции извлекли тело пропавшей еще 17 августа россиянки

В субботу, 31 августа, из моря в курортном районе Мугла, называемого «турецкой Ривьерой», спасатели извлекли тело россиянки Натальи Сомовой.

Об исчезновении туристки стало известно 19 августа. В последний раз ее видели двумя днями ранее выходящей из отеля на прогулку. 19 августа она должна была сесть на обратный самолет из России. Когда этого не произошло представители турфирма и сотрудники отеля забили тревогу.

К поискам подключилось Генконсульство России в Анкаре, турецкая береговая охрана, местное МЧС, волонтеры.

Наталья Сомова. Фото из соцсетей погибшей.

«В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело», - пишет Milliyet о результатах поисковой операции.

Тело доставлено на берег. Турецкие власти заявляют о начале масштабного расследования и ожидают результатов вскрытия, в ходе которого будет установлена причина смерти.