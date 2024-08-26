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Происшествия

Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку

04.09.2024 15:02|ПсковКомментариев: 0

Местный житель подозревается в убийстве соседей в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

2 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного дома в Псковском районе тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). 

По подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель, являющийся соседом потерпевших, который днем 2 сентября зашел в квартиру своих соседей и на почве неприязни, возникшей из-за громко звучащей музыки, нанес мужчине и его матери множественные колотые ранения, после чего избавился от своей одежды и орудия преступления.

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы совершенного преступления, по которым назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Теги: #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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