Происшествия

Полицейские спасли людей из горящей квартиры на улице Юбилейной в Пскове

В Пскове сотрудники патрульно-постовой службы спасли жильцов многоквартирного дома, в котором произошел пожар. Об этом сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Видео: Ирина Волк / Telegram

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о том, что на улице Юбилейной произошло возгорание в многоквартирном жилом доме.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Антон Иванов, сержант полиции Сергей Данилов и младший сержант полиции Николай Грахольский заметили стоявшего на балконе четвертого этажа мужчину. Клубы дыма вырывались из квартиры за его спиной.

Полицейские приняли решение самостоятельно приступить к организации эвакуации жильцов. Они совершили поквартирный обход и сопроводили людей к выходу. Войдя внутрь горевшей квартиры, сотрудники полиции увидели, что пламенем охвачена кухня.

В клубах дыма они обнаружили мужчину и женщину, которые были дезориентированы в пространстве, и эвакуировали их из эпицентра возгорания.

Всего на улицу были выведены 15 человек, из них трое детей, и несколько домашних животных.

Убедившись, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, сотрудники полиции организовали оцепление и беспрепятственный проезд специальных автомобилей к месту пожара.