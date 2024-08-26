Происшествия

55-летний водитель грузовика упал с трала и умер в Псковской области

55-летний водитель грузового автомобиля, оборудованного тралом, не удержался и упал с трала, в результате чего от полученных травм скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Происшествие произошло на рабочем месте в ООО «ДорСтройСервис». Очевидцы случившегося, коллеги работника, незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. 55-летний мужчина с тяжелой травмой головы был доставлен в лечебное учреждение, где в последствии от полученных травм скончался.

Специалисты инспекции труда участвуют в расследовании несчастного случая.