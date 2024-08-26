Происшествия

Сразу пять псковичей лишились доступа к сайту госуслуг за одни сутки

За одни сутки в УМВД России по городу Пскову зарегистрировали сразу 5 сообщений от потерпевших по факту неправомерного доступа к «Госуслугам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 33-летней псковичке позвонил «представитель электрической компании» и предложил заменить электрический счетчик. А ее ровеснице звонивший предложил продлить договор сотовой связи и представился сотрудником мобильной компании. Аналогичный звонок от мобильного оператора поступил и 62-летней пенсионерке. Женщине 1977 года рождения собеседник представился сотрудником почты и сообщил, что псковичке пришло заказное письмо и необходимо подтвердить его получение. Потерпевшей 1984 года рождения звонили из страховой компании. Неизвестный собеседник предложил девушке заменить медицинский полис.

Во всех случаях доверчивые женщины предоставили свои персональные данные собеседникам, а после поделились кодами доступа из смс-сообщений. В результате чего их аккаунты взломали.