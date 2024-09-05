Происшествия

10 млн рублей жители Пскова отдали мошенникам за неделю

Пять жителей города Пскова стали жертвами мошенников в период с 2 по 8 сентября. Злоумышленники за неделю похитили 10 млн рублей, в том числе в одном случае - 3 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Помимо этого, установлено 18 фактов получения злоумышленниками доступа к персональным данным жителей города через вход на портал государственных услуг Российской Федерации.

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки из «служб безопасности банков» или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои деньги на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступники использовали для обмана такие предлоги как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.