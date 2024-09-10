Происшествия

Пропавшего мужчину в джинсовой куртке продолжают искать в Псковском районе

Продолжается розыск пропавшего Дмитрия Золина 1947 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД РФ по Псковскому району

Дмитрий Золин с 29 августа 2022 года отсутствует по месту жительства в деревне Родина Псковского района. 13 сентября 2022 года в лесу за деревней Крипецкое Псковского района обнаружена автомашина пропавшего.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 170 см, серо-голубые глаза, одет, предположительно, в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.