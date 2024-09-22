Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за кражу мобильного телефона

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в краже мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуре района.

Инцидент произошёл летом текущего года. Женщина отдыхала в кафе с компанией малознакомых людей. Около 3:00 псковичка заметила у одного из мужчин мобильный телефон, который решила похитить. Она попросила у потерпевшего телефон, под предлогом совершения звонка и скрылась. В дальнейшем мобильное устройство она отдала своему сожителю, чтобы тот сдал его на скупку.

Спустя несколько дней к её дому пришли сотрудники полиции, проинформировав её о том, что они расследуют случай кражи. В ходе допроса псковичка полностью признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.