Происшествия

Более полумиллиона рублей не досчитались псковичи после общения с мошенниками

Более полумиллиона рублей не досчитались жители Пскова, Великих Лук и Псковского района после телефонного общения с неизвестными «доброжелателями». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита и перевода денежных средств собеседников завладели их сбережениями. Поддались на ухищрения махинаторов и некоторые наши сограждане при осуществлении в Сети операций купли-продажи товаров.

В итоге, потерпевшие лишились в общей сложности свыше 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.