Происшествия

Пропавшего в 2019 году великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

Великолучанина Евгения Степанова 1989 года рождения продолжают разыскивать с 4 августа 2019 года в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, светло-серые глаза. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.