Бастрыкин поручил Крупене ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов в Псковской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного общежития в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении.
В адрес председателя СК России через его приемную «ВКонтакте» поступило обращение великолучанки, которая выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов общежития по улице Сибирцева, в том числе инвалидов, многодетных семей и пенсионеров. Здание, 1968 года постройки, признано аварийным более 30 лет назад, после чего снято с муниципального баланса. Вместе с тем собственники помещений не расселены, документы о признании дома непригодным для проживания утеряны. Несмотря на то, что строение в настоящее время разрушается, в нем нарушена целостность кровли и систематически затапливает помещения, мер к проведению ремонтных работ не принимается, так как оно фактически числится нежилым. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли.
Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ. Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад.В СУ СК России по Псковской области по данному факту расследуется уголовное дело.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото: Следственный комитет России