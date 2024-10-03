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Происшествия

Бастрыкин поручил Крупене ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов в Псковской области

06.10.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного общежития в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении.

В адрес председателя СК России через его приемную «ВКонтакте» поступило обращение великолучанки, которая выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов общежития по улице Сибирцева, в том числе инвалидов, многодетных семей и пенсионеров. Здание, 1968 года постройки, признано аварийным более 30 лет назад, после чего снято с муниципального баланса. Вместе с тем собственники помещений не расселены, документы о признании дома непригодным для проживания утеряны. Несмотря на то, что строение в настоящее время разрушается, в нем нарушена целостность кровли и систематически затапливает помещения, мер к проведению ремонтных работ не принимается, так как оно фактически числится нежилым. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли.
 
Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ. Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад.В СУ СК России по Псковской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: Следственный комитет России

Источник: Псковская Лента Новостей
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