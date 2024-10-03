Происшествия

Почти 150 пожаров зарегистрировали в Великих Луках с начала года

За девять месяцев 2024 года в Великих Луках произошло 142 пожара, что на 27,92% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако число погибших при пожарах возросло с 2 до 3 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

За этот период пожарами нанесен прямой материальный ущерб в размере 11 511 038 рублей, что на на 73,89% меньше, чем в прошлом году. Травмировано при пожарах 2 человека.

Основными причинами пожаров явились:

- неосторожное обращение с огнем – 115;

- неосторожность при курении – 0;

- нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 19;

- нарушение правил эксплуатации печей – 2:

- нарушение ППБ при проведение сварочных работ – 3;

- нарушение ППБ при эксплуатации газовых приборов – 0;

- поджог – 3.

Основные объекты пожаров:

- производственные здания – 1;

- жилой сектор – 34;

- транспортные средства – 14;

- гаражи – 6;

- пожары на открытой территории домовладений, МУП, предприятий – 92.

«Администрация города Великие Луки обращает ваше внимание на соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Помните, что ваша беспечность может стать причиной пожара и гибели ваших близких», - отметили в администрации.