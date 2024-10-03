Происшествия

В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash

В поезде, который следовал от станции «Березки» в Псковском районе в парк вокзала Ярославль-Главный, в субботу, 5 октября, было обнаружено взрывное устройство.

Как сообщает Mash, устройство с проводами обнаружили работники при осмотре днища одного из вагонов. Место оцепили и вызвали кинологов и взрывотехников. СВУ решили снять на месте и отправить на экспертизу. Детонации не случилось, взрывчатка уехала в лабораторию.



По предварительной информации, состав был сформирован на станции «Березки» в Псковской области. Состав делал в пути большое количество остановок, в том числе на станциях «Дно», «Бологое», «Сонково». Со станции «Сонково» он отправился в Ярославль.

Сейчас сотрудники спецслужб выясняют, где и когда могли заложить СВУ.