Происшествия

14-летняя девочка погибла при пожаре в Дедовичах

Ночью на пожаре в Дедовичах обнаружена погибшей 14-летняя девочка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Сегодня, 12 октября, в 00:50 в ведомство поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома по улице Октябрьской в Дедовичах. Пожар ликвидирован на площади 67 квадратных метров, пресечено распространение огня на соседние квартиры. Эвакуировано 9 человек, из которых двое детей.

К сожалению, при ликвидации пожара обнаружена погибшей девочка 2010 года рождения. Причина возгорания устанавливается дознавателями Госпожнадзора МЧС России. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. Пожарного извещателя в квартире не было.