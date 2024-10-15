Происшествия

Мужчина осужден за убийство в островском лесу, совершенное 27 лет назад

Мужчину наказали за убийство, совершенное 27 лет назад в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Островский городской суд признал виновным гражданина в совершении убийства (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ (в редакции Федерального закона №63-ФЗ от 13.06.1996)) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в компании других лиц, приехал к дому потерпевшего в деревне Синее Устье Островского района с целью выяснения отношений по поводу долговых обязательств. Когда пострадавший отказался обсуждать этот вопрос, было принято решение похитить его. Гражданина вывезли в лес, где незаконно удерживали, а затем обвиняемый выстрелил из пистолета в затылок мужчины. Это привело к мгновенной смерти потерпевшего на месте преступления.

Приговор суда был обжалован в Псковском областном суде.

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена собранными доказательствами. Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.