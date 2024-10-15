Происшествия

Жителя Палкино наказали за избиение сожительницы и знакомого

41-летнего жителя Палкино наказали за избиение своей сожительницы и знакомого (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в декабре 2023 года в поселке Палкино между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по лицу, чем причинил телесные повреждения в виде ран, кровоподтеков и ссадин. Спустя несколько дней фигурант избил своего знакомого.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений с применением насилия, в том числе в отношении своей сожительницы.

С учетом позиции государственного обвинителя и данных о личности преступника ему назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.