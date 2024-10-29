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Подрядчика, который занимался ремонтом школы №2 в Пскове, привлекли к административной ответственности

«Норд-Групп», подрядчика, который занимался ремонтом школы №2, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова провела проверку деятельности «Норд-Групп» на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе. Установлено, что в рамках заключенного 4 марта муниципального контракта «Норд-Групп» как подрядчик принял на себя обязательства в срок до 15 августа выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».

«При этом в установленный срок работы не выполнены. В результате более 400 детей не обеспечены надлежащими условиями в образовательном учреждении. С 1 сентября 2024 года занятия проводятся в помещениях других школ. В настоящее время работы по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» не завершены. Ход и качество выполнения работ поставлено на ежедневный контроль прокурора города», - отметили в прокуратуре.