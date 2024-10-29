Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже роллов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в хищении из магазина в Пскове 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20.00 росгвардейцы прибыли к сетевому магазину на улице Яна Фабрициуса, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал псковича, который похитил из торгового зала три набора роллов. По факту хищения проводится проверка.