Происшествия

Псковичи сообщили незнакомцам коды из СМС и лишились доступа к «Госуслугам»

Злоумышленники обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великолукского, Красногородского и Себежского районов звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организаций. И под предлогами перерасчета пенсий, замены счетчиков, получения заказного письма осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. При этом выясняется, что потерпевшие предоставили незнакомцам информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений. Ведется следствие.