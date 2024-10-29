Происшествия

Мужчина с залысиной в черной куртке пропал в Палкино

40-летний Владимир Соколов пропал в поселке городского типа Палкино. 2 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы с залысиной, серые глаза.

Одет был в синюю футболку, черно-серые спортивные штаны, черную куртку с капюшоном, бежевые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.