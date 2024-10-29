Пострадавшей от нападения собаки женщине в Пыталово выплатят 200 тысяч рублей

Прокуратура Пыталовского района приняла меры к взысканию компенсации морального вреда в интересах местной жительницы, подвергшейся нападению собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокуратура по обращению гражданки провела проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.
В апреле текущего года местная жительница, двигаясь по улице Красноармейской в Пыталово, подверглась нападению собаки, в результате чего ей причинены многочисленные телесные повреждения.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил, с владельца собаки в пользу местной жительницы взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.