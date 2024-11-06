Происшествия

Подрядчика в Гдове наказали за срыв сроков завершения строительства школ

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при строительстве двух образовательных учреждений и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе поверки установлено, что в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в обязанности подрядчика ООО «СпецСтрой» входит производство работ в строгом соответствии с графиком. Вместе с тем подрядчик соблюдение графика строительных работ на объектах не обеспечил, обязательства в полном объеме в установленные контрактом сроки не завершены, что привело к затягиванию сроков строительства.

По постановлению прокурора района директор ООО «СпецСтрой» привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом) с назначением наказания в виде штрафа.

Ход и качество выполнения работ поставлено на контроль в прокуратуре района.