Происшествия

Около двухсот тысяч рублей «подарили» мошенникам псковичи

Около двухсот тысяч рублей лишились несколько жителей Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, ряду жителей Великих Лук, а также Псковского и Дедовичского районов звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками банков и других организаций. И путем разнообразных ухищрений, в том числе под предлогом, якобы, предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников завладели их сбережениями. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети.

В итоге, потерпевшие не досчитались в совокупности около двухсот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.