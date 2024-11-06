Происшествия

Мужчина сгорел в своем доме в Пушкинских Горах

Труп мужчины обнаружили в сгоревшем жилом доме на переулке Колхозный в Пушкинских Горах 12 ноября, сообщение о пожаре поступило в 2:08. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Мужчину 1975 года рождения обнаружили погибшим при ликвидации возгорания жилого дома.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты МЧС спасли хозяйственную постройку.

А 11 ноября в деревне Телицы Невельского муниципального округа выгорела изнутри баня и сгорела кровля. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Огнеборцы МЧС России спасли жилой дом. К ликвидации возгорания привлекали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.