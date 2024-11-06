Происшествия

Главного бухгалтера псковских приставов обвиняют в хищении денег

Уголовное дело возбудили в отношении главного бухгалтера УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), похитившей путем присвоения под предлогом выплаты премии денежные средства федерального органа в размере 75 тысяч рублей.

Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.