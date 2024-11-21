Происшествия

Острович подстрелил собутыльника и отправился в тюрьму на три года

Островский городской суд на три года лишил свободы местного жителя, обвиняемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в апреле 2023 года в ходе совместного употребления спиртных напитков в деревне Трошихино Островского района подсудимый выстрелил из принадлежащего ему огнестрельного охотничьего оружия в ногу потерпевшего, прострелив ему голень.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, добровольное возмещение расходов, связанных с приобретением медикаментов на сумму 75 тысяч рублей, частичное возмещение причиненного морального вреда, принесение потерпевшему извинений и положительную характеристику с места работы. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Мужчину признали виновным в совершении указанного преступления, ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В счет компенсации морального вреда, причиненного в результате преступления, с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 350 тысяч рублей, в счет возмещения материального ущерба – 8 122 рубля.