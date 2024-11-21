Происшествия

Пскович лишился iPhone и 20 тысяч рублей из-за наркотиков

В Пскове за незаконный оборот наркотиков приговорили к штрафу местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Суд установил, что в сентябре мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным эфедрона, в значительном размере (1,8 грамма), которое извлек из тайника-закладки в лесополосе на территории города Пскова.

Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожных путях перегона «Березки-Запсковье». Наркотики изъяты из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 20 000 рублей. Мобильный телефон iPhone 11, являвшийся средством совершения преступления, конфискован в доход государства.