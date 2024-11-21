Происшествия

Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

Политика Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) задержали в аэропорту Пскова.

По данным «Базы», он прилетел в Псков из Москвы. После приземления около 10 утра к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. Политика увезли на микроавтобусе. Причина задержания пока неизвестна.

В октябре у Шлосберга* и его родных проходили обыски — на политика возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

*признан иноагентом по версии Минюста РФ