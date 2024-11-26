Происшествия

Житель Псковского района поднял «закладку» и попал под суд

35-летнего жителя Псковского района накажут за хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник в октябре вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Пристань-1» Псковского района забрал из тайника «закладку», тем самым незаконно приобрел наркотическое средство (N-метилэфедрон) массой 1,66 грамма, что является крупным размером, с целью употребления. После чего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.