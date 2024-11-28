Происшествия

В Пскове 29-летнего мужчину задержали за кражу продуктов

Сотрудники Росгвардии в Пскове 27 ноября задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 9.00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.