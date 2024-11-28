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Происшествия

Псковича будут судить за кражу женской сумки

28.11.2024 19:26|ПсковКомментариев: 0

Псковича могут привлечь к уголовной ответственности за кражу женской сумки, а также денег с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Мужчина находился возле торгового павильона быстрого питания и незаконно проник внутрь. Там он увидел женскую сумку и похитил ее. В дальнейшем обвиняемый обнаружил в сумке банковскую карту, с которой похитил принадлежащие потерпевшей женщине деньги. 

Действия обвиняемого за совершенные преступления квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 158 и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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