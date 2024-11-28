Происшествия

Житель Печорского округа подозревается в краже телефона у псковички

Житель Печорского муниципального округа подозревается в краже дорогостоящего сотового телефона у псковички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 12 октября текущего года в торговом зале магазина по улице Вокзальной у горожанки из сумки был похищен сотовый телефон всемирно известного бренда. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный, ранее судимый за кражу житель Печорского округа, мужчина 1992 года рождения. Похищенный им мобильник обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.