Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за избиение полицейского ногами

Прокуратура Псковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия к представителю власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, 53-летняя жительница Псковского района вечером 11 сентября нанесла четыре удара ногами по телу сотрудника полиции, который прибыл на место для проверки сообщения о преступлении. Женщина отказалась исполнять законные требования полицейского и проследовать в отдел.

Действия обвиняемой квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.