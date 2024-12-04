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Псковский суд отказался прекращать дело о фальсификации доказательств по административному правонарушению

Псковский областной суд отменил постановление Бежаницкого районного суда о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении должностного лица (на момент рассмотрения уголовного дела) за фальсификацию доказательств по административному делу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Причиной отмены стало то, что суд первой инстанции неверно оценил исследованные доказательства и оставил без внимания вопросы, имеющие существенное значение для рассмотрения уголовного дела.

Дело направлено на новое рассмотрение.