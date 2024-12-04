Происшествия

Труп 55-летнего мужчины обнаружили в заливе в Гдовском районе

Труп 55-летнего мужчины обнаружили в заливе Лахта в Гдовском районе 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера водолазы поисково-спасательного отряда города Гдова привлекались для проведения поисковых работ вблизи деревни Залахтовье Гдовского района.

По сообщению, 55-летний мужчина вышел на лодке в залив и не вернулся. В результате проведенных поисков тело мужчины было найдено на расстоянии 50 метров от берега в акватории залива Лахта Чудского озера.

Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.