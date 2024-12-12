Происшествия

Росгвардия задержала подозреваемого в хищении продуктов в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии 12 декабря задержали мужчину, подозреваемого в хищении продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 6:50 экипаж группы задержания получил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта — магазина на Рижском проспекте. По прибытии на место сотрудники Росгвардии задержали 50-летнего мужчину, который не заплатил за пронесённые через кассовый узел продукты питания.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.