Происшествия

Псковичка может лишиться свободы за ложное сообщение о минировании кафе

Псковичка попала под суд за ложное сообщение о минировании кафе (часть 2 статьи 207 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 22 ноября женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники одного из кафе города Пскова не разрешили находиться в заведении и проводили ее на улицу. После чего псковичка путем телефонного звонка на стационарный номер телефона единой службы спасения «112» сообщила о минировании кафе, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, граждане и сотрудники кафе были эвакуированы, однако информация, сообщенная по телефону «112», не подтвердилась.

Личность женщины установлена, в ходе допроса она пояснила, что хотела отомстить сотрудникам кафе. Санкция части 2 статьи 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.